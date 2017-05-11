Hava Sıcaklığının Arttığı Günlerde Gribe Yakalanma Riski Daha Fazla

Çocukların, hava sıcaklığının arttığı şu günlerde vücut dirençlerinin düşmesine bağlı olarak gribal enfeksiyon kapmasını engellemek adına giysilerine ve beslenmelerine özel önem verilmesi gerektiği bildirildi.

“BAHARIN ETKİSİYLE VÜCUTTA DİRENÇ DÜŞÜYOR, MİKROPLAR BİRAZ DAHA ETKİN OLUYOR”

“C VİTAMİNİ TÜKETİN... GÜNEŞE ALDANIP HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARMAYIN”

Gaziantep, 11 Mayıs 17 : Çocukların, hava sıcaklığının arttığı şu günlerde vücut dirençlerinin düşmesine bağlı olarak gribal enfeksiyon kapmasını engellemek adına giysilerine ve beslenmelerine özel önem verilmesi gerektiği bildirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda hastanelere gribal enfeksiyona bağlı şikayetlerle yapılan başvuruların artış gösterdiğini söyledi.

Baharda güneşin yüzünü göstermesiyle beraber insanların kıştan çıkıldığını düşündüğünü ifade eden Kılınç, oysa hastalıklar açısından kış mevsimin son dönemlerinin yaşandığını vurguladı.

Basit önlemlerle ailelerin henüz bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş çocukları gripten ve soğuk algınlığından koruyabileceğine işaret eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Şu an ne yazık ki aileler güneşe aldanıyor. Kıyafetler yazlığa dönüyor, yiyeceklerde ise C vitamini ihmal ediliyor. Aslında şu sıralar gerekli önemler alınmazsa hastalığa yakalanma riski daha yüksek çünkü korunmadan hareket ediyoruz. Bu dönemde gribal enfeksiyona yakalanma riski normalden biraz daha fazla çünkü baharın etkisiyle vücutta direnç düşer, mikroplar biraz daha etkin olur. C vitamini tüketmemeye ve güneşe aldanıp yazlık kıyafetler giymeye başlamak için henüz erken. Ailelerin biraz daha temkinli davranması gerekiyor."

GÜNDE 1 PORTAKAL YEMEYE DEVAM

Prof. Dr. Kılınç, narenciye ürünlerinin iyi birer C vitamini deposu olduğunu hatırlatarak gribe karşı çocuk ve yetişkinlerin günde 1 portakal yemeye devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Sağlıklı beslenmeyle grip gibi birçok hastalığın da önüne geçilebileceğini aktaran Kılınç, "Bu süreçte halk arasında aslında şöyle bir inanç var: 'Baharda daha kolay hasta oluruz.' ama bizim daha kolay hastalanmamıza neden olan en etkili neden tedbiri elden bırakmamız. Oysa C vitaminine devam edersek ve ince kıyafetler giysek bile yanımızda havanın serinleyeceğini düşünerek ince bir hırka bulundurmamız hastalıkları engelleyici olabilir." dedi.

Kılınç, yazlık kıyafetlere geçmek için 10 güne daha ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

(AA/RÇ/FEZ)