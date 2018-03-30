Hava yastığı öldürdü

İki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 yaşındaki Furkan Tülek annesinin kucağındayken açılan hava yastığının çarpmasıyla boynu kırıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yakınlarını ziyaretten evlerine dönmek üzere yola çıkan Süleyman Tülek (35) yönetimindeki otomobil, Ordu Caddesi yönünden gelen Nurlan Cafer (29) yönetimindeki otomobille trafik ışıklarında çarpıştı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışmayla savrulan otomobilin ön koltuğunda, annesi Münevver Tülek’in (32) kucağında uyuyan Furkan Tülek (4), açılan hava yastığının çarpmasının da etkisiyle ağır yaralandı. Kazada ayrıca Münevver Tülek, eşi Süleyman Tülek ve diğer aracın sürücüsü Nurlan Cafer de yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve hava yastığının çarpmasıyla boynunun kırıldığı belirtilen Furkan Tülek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Nurlan Cafer, sevk edildiği adliyede tutuklandı.