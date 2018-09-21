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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, MUVAZZAF 110 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, MUVAZZAF 110 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, MUVAZZAF 110 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

ANKARA MERKEZLİ 16 İLDE BAŞLATILAN OPERASYON KAPSAMINDA ZANLILARDAN 85'İ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılardan 85'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'inin pilot olduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 21.09.2018 12:56
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