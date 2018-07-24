Hatice'ye konser teklifi yağıyor!

Son dönemlerde cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, geçen gün Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı

Spor sonrası Galliard Restaurant'da yemek molası veren Hatice, restoran çıkışı yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki bikinili fotoğraflarının ardından çok fazla konser teklifleri aldığını açıkladı.

'BİLSEM DAHA ÖNCE PAYLAŞIRDIM'

39 yaşındaki şarkıcı, ''Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi.

Restoran çıkışı Espressolab adlı kahveciye giriş yapan şarkıcı, bara geçerek kendi kahvesini yaptıktan sonra içti.

Haftaya İstanbul'un çeşitli bölgelerinde konserler vereceğini dile getiren Hatice, yeni albüm çalışmalarının sürdürdüğünü ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını duyurdu.

Şarkıcı, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra aracını valeden teslim alarak Vadistanbul AVM'den ayrıldı.

'SPORUN HER ŞEKLİNE VARIM'

Hatice, geçen günlerde sörf tahtası ve bikinisiyle bir video paylaşmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkati çeken 39 yaşındaki şarkıcının videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Beyaz tanga bikinisiyle elinde sörf tahtası taşıyan Hatice, videosuna "Sporun her şekline varım" notunu düşmüştü.

39 yaşındaki Hatice, son dönemde sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyor.