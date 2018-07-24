banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92134
ALTIN
192.346
DOLAR
4.8809
STERLİN
6.4223
EURO
5.7025
Bolatcan’a hapis cezası
BOLATCAN'A HAPİS CEZASI
Hastanede taciz
HASTANEDE TACİZ
Vurdu tutuksuz yargılanacak
VURDU TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kapalı Maraş fotosuna gözaltı
KAPALI MARAŞ FOTOSUNA GÖZALTI
banner282
Flaş Haber
Hastanede taciz
Kapat

Hatice'ye konser teklifi yağıyor!

Son dönemlerde cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, geçen gün Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı

Hatice'ye konser teklifi yağıyor!

Son dönemlerde cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, geçen gün Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı

24 Temmuz 2018 Salı 22:54
Hatice'ye konser teklifi yağıyor!

Hatice'ye konser teklifi yağıyor!

Son dönemlerde cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, geçen gün Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı

Spor sonrası Galliard Restaurant'da yemek molası veren Hatice, restoran çıkışı yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki bikinili fotoğraflarının ardından çok fazla konser teklifleri aldığını açıkladı.

'BİLSEM DAHA ÖNCE PAYLAŞIRDIM'

39 yaşındaki şarkıcı, ''Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi.

Restoran çıkışı Espressolab adlı kahveciye giriş yapan şarkıcı, bara geçerek kendi kahvesini yaptıktan sonra içti.

Haftaya İstanbul'un çeşitli bölgelerinde konserler vereceğini dile getiren Hatice, yeni albüm çalışmalarının sürdürdüğünü ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını duyurdu.

Şarkıcı, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra aracını valeden teslim alarak Vadistanbul AVM'den ayrıldı.

'SPORUN HER ŞEKLİNE VARIM'

Hatice, geçen günlerde sörf tahtası ve bikinisiyle bir video paylaşmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkati çeken 39 yaşındaki şarkıcının videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Beyaz tanga bikinisiyle elinde sörf tahtası taşıyan Hatice, videosuna "Sporun her şekline varım" notunu düşmüştü.

39 yaşındaki Hatice, son dönemde sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı
Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı
Uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu
Uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu
İğrenç iddia! 11 yaşındaki kız çocuğuna...
İğrenç iddia! 11 yaşındaki kız çocuğuna...
Hülya Avşar da o modaya uydu! Dans edeyim derken arabasından oldu
Hülya Avşar da o modaya uydu! Dans edeyim derken arabasından oldu
İmzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama
İmzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama
Yıkılan binayla ilgili Arda'dan ilk açıklama
Yıkılan binayla ilgili Arda'dan ilk açıklama
KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
İBB'den Kıbrıs kahramanlarına özel boğaz turu
İBB'den Kıbrıs kahramanlarına özel boğaz turu
Erdoğan, Çipras’ı aradı
Erdoğan, Çipras’ı aradı
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim