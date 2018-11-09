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Hatay\'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ KKTC\'YE GETİRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ, GÖZALTINA ALINDI

Hatay\'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ KKTC\'YE GETİRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ, GÖZALTINA ALINDI

09 Kasım 2018 Cuma 16:24
Hatay\'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ KKTC\'YE GETİRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ, GÖZALTINA ALINDI
Hatay, 9 Kasım 18 : Hatay\'ın Arsuz ilçesinden yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı. 
Bir grup düzensiz göçmenin, KKTC\'ye gitmek üzere Konacık ilçesinden tekneyle denize açılacağı bilgisi alan jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, içerisinde 28 Suriyelinin olduğu tekneye, denize açılmadan operasyon düzenledi.
Gözetim altına alınan 28 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
(AA/RÇ/FEZ)
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