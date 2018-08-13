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Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:18
Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

YAKLAŞIK 9 HEKTARLIK ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 9 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Derekuyumevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına bir uçak, 2 helikopter, 18 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe, 60 orman işçisi, 5 tim, 5 teknik eleman ve 1 yer ekibiyle müdahale edildiğini belirtti.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun çaba harcadığını ifade eden Ketmen, "Başarılı ve disiplinle yürütülen operasyon sonucu yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandı." dedi.

Yangında yaklaşık 9 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 10:22
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