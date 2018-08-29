Hatay'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da düzenlenen terör operasyonunda erzak temini için 5 vatandaşı rehin alan teröristler etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Ağustos Salı günü Hatay'ın Payas ilçesinde 5 vatandaşın teröristler tarafından erzak temini maksadıyla rehin alındığı ve bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

İnsansız hava aracı ve Jandarma kuvvetlerinin yaptığı takip sonucu teröristlerin yeri tespit edildi.

Yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.