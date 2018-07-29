banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Bilerek almış
BİLEREK ALMIŞ
İskele'de huzur operasyonu
İSKELE'DE HUZUR OPERASYONU
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Bilerek almış
Kapat

Hastanelerde yeni tedbir

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarmada görev yapmaya başladı.

Hastanelerde yeni tedbir

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarmada görev yapmaya başladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:56
Hastanelerde yeni tedbir

Hastanelerde yeni tedbir

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarmada görev yapmaya başladı.

Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı.

Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için biran önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi. Samsun'da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlar tam destek geldi ve vatandaşlar uygulamanın faydalı olacağını söylediler. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayının da ise polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.




 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4. nükleer santral için düğmeye basıldı
4. nükleer santral için düğmeye basıldı
İnce'den salvolar
İnce'den salvolar
AK Partili Milletvekili kalp krizi geçirdi!
AK Partili Milletvekili kalp krizi geçirdi!
Konya'da Restoran Çalışanları ile Motosiklet Sürücülerinin Kavgası Kanlı Bitti
Konya'da Restoran Çalışanları ile Motosiklet Sürücülerinin Kavgası Kanlı Bitti
Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobille çarpıştı...
Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobille çarpıştı...
Pepe için henüz teklif yok
Pepe için henüz teklif yok
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Temimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Temimi ile görüştü
500 bin yıllık mağaradan "cımbız"la tarih ayıklıyorlar
500 bin yıllık mağaradan "cımbız"la tarih ayıklıyorlar
5,5 ay sonra ortaya çıktı! KCK iddianamesinin firari sanığı öldürülmüş…
5,5 ay sonra ortaya çıktı! KCK iddianamesinin firari sanığı öldürülmüş…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim