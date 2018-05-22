Hastane önünde dehşet: 2 ölü

İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bir silahlı saldırgan, karı-kocayı silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde yaşandı. Silahlı bir saldırgan, henüz bilinmeyen nedenle bir karı-kocayı vurdu. Saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Sarı ve Suzan Sarı kurtarılamadı.



Olay yerine çok sayıdaekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri ve saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.