Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103328
ALTIN
193.463
DOLAR
4.6527
STERLİN
6.2566
EURO
5.4829
Yalancı tanığa soruşturma
YALANCI TANIĞA SORUŞTURMA
Rehman’ın suç ortağı aranıyor
REHMAN'IN SUÇ ORTAĞI ARANIYOR
7 yılda 259 bin TL vurgun
7 YILDA 259 BİN TL...
Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor
HASPOLAT'TA KEÇİYE TECAVÜZ ETTİ
banner256

"Hastane önünde dehşet"

İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bir silahlı saldırgan, karı-kocayı silahla vurarak öldürdü.

"Hastane önünde dehşet"

İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bir silahlı saldırgan, karı-kocayı silahla vurarak öldürdü.

22 Mayıs 2018 Salı 21:49
"Hastane önünde dehşet"

Hastane önünde dehşet: 2 ölü

İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bir silahlı saldırgan, karı-kocayı silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde yaşandı. Silahlı bir saldırgan, henüz bilinmeyen nedenle bir karı-kocayı vurdu. Saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Sarı ve Suzan Sarı kurtarılamadı.

banner277

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri ve saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulCinayet2ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Denizli'de anız yangını ormana sıçradı...
 Denizli'de anız yangını ormana sıçradı...
Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor
Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor
Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı
Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı
Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı
Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı
Türkiye ile Afganistan arasında hava koridoru açıldı
Türkiye ile Afganistan arasında hava koridoru açıldı
4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak
4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak
Akıl almaz olay!
Akıl almaz olay!
Pilotun Soğukkanlılığı Kazayı Önledi!
Pilotun Soğukkanlılığı Kazayı Önledi!
Kaset kumpası firarı sanığı yakalandı
Kaset kumpası firarı sanığı yakalandı
Şehit sayısı 10 bini bulabilirdi'
Şehit sayısı 10 bini bulabilirdi'

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim