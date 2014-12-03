Hastalıktan Korunmak İçin Nar Ve Üzüm Suyu Önerisi

PROF. DR. İNANÇ: "NAR VE ÜZÜM SUYUNU KIŞ GÜNLERİNDE KÜÇÜK BÜYÜK HERKESİN TÜKETMESİ GEREKİYOR. YARIM BARDAK NAR SUYU YETİŞKİN BİR İNSANIN GÜNLÜK C VİTAMİNİ GEREKSİNİMİNİN YÜZDE 16'SINI KARŞILIYOR"

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için nar ve üzüm suyu tüketilmesi önerisinde bulundu.

İnanç, yaptığı yazılı açıklamada, nar ve üzüm suyunun en güçlü antioksidan olduğunu belirtti.

Kış aylarında hastalıktan korunmak için nar ve üzüm gibi kırmızı meyvelerin suyunun tüketilmesi gerektiğini ifade eden İnanç, içeriğindeki yararlı birçok biyoaktif bileşen sayesinde "en güçlü" antioksidanlar arasında sayılan nar veya üzüm suyunun sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Havaların soğumasıyla gribal hastalıklarda artış olduğuna dikkati çeken İnanç, şunları kaydetti:

"Kış ayları boyunca hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir hayat sürmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. Nar ve üzüm suyunu kış günlerinde küçük büyük herkesin tüketmesi gerekiyor. Yarım bardak nar suyu, yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16'sını karşılıyor. Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum vardır. Üzüm suyu ise A, B ve C vitaminleri, potasyum ve demir açısından oldukça zengin. Halk arasında bitkisel süt olarak da bilinen üzüm suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Kanda oksijen taşıyan hemoglobin hücrelerinin oluşumunda gerekli olan demir ve potasyum açısından zengin olan üzüm suyu, toksit maddelerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca bu özellikleri vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar."

Hastalıkları önleme konusunda bağışıklık sisteminin önemine işaret eden İnanç, kış aylarında günde bir bardak nar ya da üzüm suyu içmenin bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.