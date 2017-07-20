Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2017 Perşembe 07:40

Harun Kolçak Vefat Etti

Sanatçı Harun Kolçak, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

Harun Kolçak Vefat Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Sanatçı Harun Kolçak, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Kolçak'ın vefat ettiği bildirildi.

HARUN KOLÇAK KİMDİR?

Harun Kolçak, 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Eşref Kolçak sayesinde sanatla iç içe büyüyen Kolçak, küçük yaşlarda müziğe başladı. Profesyonel müzik yaşantısına, Erkin Koray ile çalışarak başlayan Kolçak, Onno Tunç Orkestrası'nda 7 yıl bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

Onno Tunç ile 1991'de ortak yaptıkları "Gir Kanıma" isimli albümle çıkış yakalayan sanatçı, Onno Tunç'un vefatından sonra İskender Paydaş ile "En Büyük Aşk", "Derman Olayım", "İnsan Gülerken Ağlar" gibi birçok parçada beraber çalıştı. Daha sonra 1995'te "Yanımda Kal" adını taşıyan üçüncü albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Kolçak, "Korkuyorum", "Dualarım Yoluna" ve "Yanımda Kal" gibi unutulmaz şarkılara da imza attı.

Ulusal düzeyde kazandığı birçok ödülün yanı sıra yurt dışı başarıları da bulunan Kolçak, 1996'da Litvanya'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "Müzikos Festivalis Nerinos Vasara 96" yarışmasında "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"reina Saldırısı" Şüphelisi Danimarka'da Gözaltına Alındı "reina Saldırısı" Şüphelisi Danimarka'da...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. Yıldönümü... Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. Yıldönümü...
Orgeneral Akar, Kktc'nin Ankara Büyükelçisi Korkut'u Kabul Etti Orgeneral Akar, Kktc'nin Ankara Büyükelçisi Korkut'u...
Son Dakika... Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti Son Dakika... Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Bakan Çavuşoğlu: Umutluyduk Hayal Kırıklığına Uğradık Bakan Çavuşoğlu: Umutluyduk Hayal Kırıklığına...
Çavuşoğlu: "KKTC İle İstişare Ederek Adım Atacağız" Çavuşoğlu: "KKTC İle İstişare Ederek Adım...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

"reina Saldırısı" Şüphelisi Danimarka'da...
İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı...

Haberi Oku