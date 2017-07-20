Harun Kolçak Vefat Etti

Sanatçı Harun Kolçak, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Kolçak'ın vefat ettiği bildirildi.

HARUN KOLÇAK KİMDİR?

Harun Kolçak, 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Eşref Kolçak sayesinde sanatla iç içe büyüyen Kolçak, küçük yaşlarda müziğe başladı. Profesyonel müzik yaşantısına, Erkin Koray ile çalışarak başlayan Kolçak, Onno Tunç Orkestrası'nda 7 yıl bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

Onno Tunç ile 1991'de ortak yaptıkları "Gir Kanıma" isimli albümle çıkış yakalayan sanatçı, Onno Tunç'un vefatından sonra İskender Paydaş ile "En Büyük Aşk", "Derman Olayım", "İnsan Gülerken Ağlar" gibi birçok parçada beraber çalıştı. Daha sonra 1995'te "Yanımda Kal" adını taşıyan üçüncü albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Kolçak, "Korkuyorum", "Dualarım Yoluna" ve "Yanımda Kal" gibi unutulmaz şarkılara da imza attı.

Ulusal düzeyde kazandığı birçok ödülün yanı sıra yurt dışı başarıları da bulunan Kolçak, 1996'da Litvanya'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "Müzikos Festivalis Nerinos Vasara 96" yarışmasında "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi.