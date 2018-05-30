Harmancı, Bes’i Ziyaret Etti





BES BAŞKANI YALINKAYA: “LTB’DE HUZUR HAKİM...EKONOMİK OLARAK DÜZELME SÜRECİNE GİRİLDİ”Lefkoşa, 30 Mayıs 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (LTB) Başkan adayı Mehmet Harmancı, Belediye Emekçileri Sendikası’nı(BES) ziyaret etti.BES Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Harmancı, 4 yıllık süreci sendika yönetimine aktardı ve gelecek planlarını BES ile paylaştı.BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, 2012’den itibaren sendikanın sadece emekçiler ve Lefkoşalıyı düşünen bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.Sendika olarak şeffaflığa, dürüstlüğe ve istikrara önem verdiklerini söyleyen Yalınkaya, “Geçmişi unutturmadan, Lefkoşalıya bir daha bedel ödetmemek ve emekçiler olarak bir daha o kötü günlere dönmemek için bu süreçte bizim de söyleyeceklerimiz vardır” dedi.“Özellikle geçmişte yaşadıklarımızı ve bizlere yaşatılanları hatırlatarak bazı telkinlerde bulunacağız” diyen Yalınkaya, LTB’de şu anda huzurun hakim olduğunu, ekonomik olarak düzelme sürecine girildiğini ve bu süreçte belediye yönetiminin çalışanlara güven verdiğini belirtti.Yalınkaya, 4 yıl boyunca şeffaf ve dürüst bir yönetim sergilediğini belirttiği Mehmet Harmancı ve belediye meclis üyelerine 24 Haziran’daki seçimlerde başarılar diledi.(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI