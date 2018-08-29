Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı

Hande Yener, bir takipçisinin "İntizar ‘a yapılan alçaklıkta neden sustun?" sorusuna yanıt verdi.

Şu sıralar İngilizce şarkısı 'Love Always Wins' ile gündemde olan ünlü şarkıcı Hande Yener, bir takipçisinin 'İntizar ‘a yapılan alçaklıkta neden sustun?' sorusuna yanıt verdi.



Ünlü şarkıcı Hande Yener'den, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile mahrem görüntüleri sızdırılan şarkıcı İntizar ile ilgili açıklama geldi.



Twitter hesabından yeni şarkısı 'Love Always Wins' i paylaşan Hande Yener'e bir takipçisi, 'Seni çok seviyorum Hande Yener ama İntizar ‘a yapılan alçaklıkta neden sustun? Bu yüzden hiç samimi gelmiyor şarkı' yorumunda bulundu.



'SENİ RAHATLATACAKSA...'



Yener ise takipçisine, 'Susmadım! dostumu dinledim ve ona hak verdim. Şirket, kişilerin cinsel tercihlerine kafayı takmış olsa, buna saygılı olmasa,en başta anlaşmazlardı. Konuyu ısrarla bana bağlamak ve hakaretler eden kişinin suçundan da beni sorumlu tutmak, seni rahatlatacaksa öyle olsun' yanıtını verdi.





