banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96604
ALTIN
242.213
DOLAR
6.2563
STERLİN
8.2291
EURO
7.3054
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha
FETÖ SORUŞTURMASINDA 1 TUTUKLAMA DAHA
Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak
İTHAL ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor

Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:44
Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor

Hamilelik sırasında önerilenin altında ya da üstünde kilo almanın, ileride çocukların sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabildiği belirlendi.

Sonuçları "Diabetologia" dergisinde yayımlanan çalışmada, hamilelikte önerilen kilo alımına uyan ve uymayan şeklinde iki gruba ayrılan 905 anne ve çocuğu inceledi.

Hong Kong Çin Üniversitesinden araştırmacılar, 7 yaşına geldiklerinde, katılımcı annelerin çocuklarının kalp sağlığını değerlendirdi.

Gebelik öncesi kilosunu ve diğer birçok risk faktörünü değerlendiren araştırmacılar, önerilen kiloyu alan annelerle kıyaslandığında, fazla kilo alan annelerin çocuklarının yüksek tansiyon, insülin direnci ve yüksek vücut kitle endeksi açısından daha fazla risk altında olduklarını ortaya koydu.

Çalışmada, anneleri önerilen kilonun altında alan çocukların ise tansiyon ve diyabet riskinin yüksek olduğu kaydedildi. 
 

Son Güncelleme: 19.09.2018 17:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu
Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı
Aşure Sağlığı Da Koruyor
Aşure Sağlığı Da Koruyor
Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı
Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı
İdlib'deki Silahsızlanma Bölgesini İHA'lar Denetleyecek
İdlib'deki Silahsızlanma Bölgesini İHA'lar Denetleyecek
Türkiye Ve Rusya İdlib'de Ateşkesi Korumaya Aldı
Türkiye Ve Rusya İdlib'de Ateşkesi Korumaya Aldı
Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi
Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Erdoğan: “Muhalifler Ve Rejim Kontrolündeki Alanlar Arasında Silahlardan Arındırılmış Bir Bölge Oluşturulmasını Kararlaştırdık“
Erdoğan: “Muhalifler Ve Rejim Kontrolündeki Alanlar Arasında Silahlardan Arındırılmış Bir Bölge Oluşturulmasını Kararlaştırdık“
Erdoğan: “(Rusya İle) Siyasi, Askeri, Ekonomik Birçok Konularda Fikir Alışverişlerimiz Birbirimizi Güçlendirecek Boyuttadır“
Erdoğan: “(Rusya İle) Siyasi, Askeri, Ekonomik Birçok Konularda Fikir Alışverişlerimiz Birbirimizi Güçlendirecek Boyuttadır“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim