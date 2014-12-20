Hamile Kadının Üstüne Çıkıp...



Aynı zamanda tekvandocu olduğu öğrenilen S.A iddiaya göre Funda Öğretmen'in üzerine çıkarak darp etti.



İzmir Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Funda Demircan (34) geçtiğimiz 29 Mayıs'ta okulda kendisi gibi beden eğitimi öğretmeni olan S.A.'dan çay fincanını istedi. İddiaya göre S.A. "Az ye de kendine bir Uşak tut" dedi.



Olaydan sonra birbiriyle tartışmaya başlayan iki öğretmen kavga etmeye başladı. Kavga sırasında aynı zamanda tekvandocu olduğu öğrenilen S.A. Funda Hoca'nın önce ayak bileğine tekme attı. Ardından da üzerine çıkarak darp etti. Ayağı 3 yerinden kırılan ve tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığı 9 haftalık bebeğini de düşüren Funda öğretmen, S:A'dan şikayetçi oldu.



Arka arkaya ameliyat geçirdiğini ve olay tarihinden beri raporlu olduğunu, işe gidemediğini belirten Demircan bir müddet İzmir MEdicalpark Hastanesi'Nde tedavi gördü. Demircan, "Bu meslektaşım aynı okulda daha önce de fiili ve sözlü olarak 5 kişiye daha saldırdı. Ben mağdur edildim. O gün önce ayak bileğime tekme attı, ardından da üzerime çıkıp darp etti. Olayın ardından da 9 haftalık bebeğimi düşürdüm" dedi.



"ESKİDEN HEP BİRLİKTELERDİ"





Olayın geçen yıl okul kapanmadan önce gerçekleştiğini belirten öğrenciler ise iki öğretmenin önceden sürekli birlikte kahve içtiklerini anlattı. Öğrenciler Funda hocanın çok sıcakkanlı olduğunu S.A'nın ise biraz saldırgan bir tavrı olduğunu sözlerine ekledi. S.A. hakkında ceza davası açıldı.

Son Güncelleme: 20.12.2014 09:30