Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Hamile Kadının Üstüne Çıkıp...

İzmir'de kadın meslektaşının saldırısına uğrayan öğretmen Funda Demircan'ın önce bacağı üç yerden kırıldı ardından da 9 haftalık bebeğini kaybetti.

Hamile Kadının Üstüne Çıkıp...

İzmir'de kadın meslektaşının saldırısına uğrayan öğretmen Funda Demircan'ın önce bacağı üç yerden kırıldı ardından da 9 haftalık bebeğini kaybetti.

20 Aralık 2014 Cumartesi 09:24
Hamile Kadının Üstüne Çıkıp...
banner238

Aynı zamanda tekvandocu olduğu öğrenilen S.A iddiaya göre Funda Öğretmen'in üzerine çıkarak darp etti.

İzmir Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Funda Demircan (34) geçtiğimiz 29 Mayıs'ta okulda kendisi gibi beden eğitimi öğretmeni olan S.A.'dan çay fincanını istedi. İddiaya göre S.A. "Az ye de kendine bir Uşak tut" dedi.

Olaydan sonra birbiriyle tartışmaya başlayan iki öğretmen kavga etmeye başladı. Kavga sırasında aynı zamanda tekvandocu olduğu öğrenilen S.A. Funda Hoca'nın önce ayak bileğine tekme attı. Ardından da üzerine çıkarak darp etti. Ayağı 3 yerinden kırılan ve tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığı 9 haftalık bebeğini de düşüren Funda öğretmen, S:A'dan şikayetçi oldu.

Arka arkaya ameliyat geçirdiğini ve olay tarihinden beri raporlu olduğunu, işe gidemediğini belirten Demircan bir müddet İzmir MEdicalpark Hastanesi'Nde tedavi gördü. Demircan, "Bu meslektaşım aynı okulda daha önce de fiili ve sözlü olarak 5 kişiye daha saldırdı. Ben mağdur edildim. O gün önce ayak bileğime tekme attı, ardından da üzerime çıkıp darp etti. Olayın ardından da 9 haftalık bebeğimi düşürdüm" dedi.

"ESKİDEN HEP BİRLİKTELERDİ"


Olayın geçen yıl okul kapanmadan önce gerçekleştiğini belirten öğrenciler ise iki öğretmenin önceden sürekli birlikte kahve içtiklerini anlattı. Öğrenciler Funda hocanın çok sıcakkanlı olduğunu S.A'nın ise biraz saldırgan bir tavrı olduğunu sözlerine ekledi. S.A. hakkında ceza davası açıldı.  
Son Güncelleme: 20.12.2014 09:30
Anahtar Kelimeler:
Hamile Kadının üstüne çıkıpKıbrs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim