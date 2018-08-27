banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91284
ALTIN
239.335
DOLAR
6.1543
STERLİN
7.9343
EURO
7.1923
Akaryakıta zam!
AKARYAKITA ZAM!
Paranın bir kısmı bulundu
PARANIN BİR KISMI BULUNDU
Üstün 2 gün tutuklu kalacak
ÜSTÜN 2 GÜN TUTUKLU KALACAK
Akyüz tutuklu yargılanacak
Son Dakika
AKYÜZ TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Haluk Levent, kurban olacakken kaçan danayı satın aldı

İyilik hareketi AHBAP'ın kurucusu ve rockçı Haluk Levent, Kurban Bayramı'Nın 1. gününde Rize'den denize atlayıp, yüzerek Trabzon'a ulaşan danayı satın aldıklarını açıkladı.

Haluk Levent, kurban olacakken kaçan danayı satın aldı

İyilik hareketi AHBAP'ın kurucusu ve rockçı Haluk Levent, Kurban Bayramı'Nın 1. gününde Rize'den denize atlayıp, yüzerek Trabzon'a ulaşan danayı satın aldıklarını açıkladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:28
Haluk Levent, kurban olacakken kaçan danayı satın aldı

İyilik hareketi AHBAP'ın kurucusu ve rockçı Haluk Levent, Kurban Bayramı'Nın 1. gününde Rize'den denize atlayıp, yüzerek Trabzon'a ulaşan danayı satın aldıklarını açıkladı.

Kurban Bayramı’nın en ilginç haberi, kesilmek üzereyken Rize’den kaçarak denize atlayan ve iki gün boyunca yüzerek Trabzon’a ulaşan danaydı…

Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan dana sahibi Metin Yalçın’a teslim edilmişti. Yalçın, bugün “Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye kimsenin gönlü razı gelmez. 3 gün suda kaldı, o kadar yüzdü. Şimdi ahırda ona iyi bakmaya çalışıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

ALMAYI DÜŞÜNDÜKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Danayla ilgili iki gün önce açıklama yapan Levent, hayvanı satın almaya niyetli olduğunu söylemişti.

Levent, Twitter’dan yaptığı açıklamada danayı satın aldıklarını ve yarın İzmir Kemalpaşa’daki çiftliğe göndereceklerini açıkladı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimizin huzur içinde yaşayacağı günler yakındır
Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimizin huzur içinde yaşayacağı günler yakındır
Başakşehir, kupa canavarı Akhisar'a acımadı!
Başakşehir, kupa canavarı Akhisar'a acımadı!
Esenyurt'ta 2 kadına yönelik silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta 2 kadına yönelik silahlı saldırı kamerada
İDO seferinde cenin dehşeti!
İDO seferinde cenin dehşeti!
Murat Kurum’dan SÖZCÜ’ye ambargo
Murat Kurum’dan SÖZCÜ’ye ambargo
Araplar Ordu’dan fındık bahçesi satın aldı
Araplar Ordu’dan fındık bahçesi satın aldı
Alanya’daki tekne turunda yolcular facianın eşiğinden döndü
Alanya’daki tekne turunda yolcular facianın eşiğinden döndü
Beşiktaş, Adem Ljajic transferinde sona geldi
Beşiktaş, Adem Ljajic transferinde sona geldi
Son dakika: Sakarya’da hastaneye başvuran sayısı 4 bin 500’ü buldu
Son dakika: Sakarya’da hastaneye başvuran sayısı 4 bin 500’ü buldu
Bakan Soylu’dan ‘Erdoğan Portresi’ genelgesi
Bakan Soylu’dan ‘Erdoğan Portresi’ genelgesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim