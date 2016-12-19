Halep'ten Sivillerin Tahliyesi

Yarılılardan 7'sinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Kente yaralı 50 çocuk ve 87 yetişkinin getirildiği, bunlardan 62'sinin il dışındaki hastanelere sevk edildiği, 13'ünün ise taburcu edildiği öğrenildi.