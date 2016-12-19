Halep'ten Sivillerin Tahliyesi

HALEP'İN DOĞUSUNDAN TAHLİYE EDİLEREK HATAY'A GETİRİLEN YARALI SAYISI 137'YE ULAŞTI
YARALILARDAN 7'Sİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 137 sivil Hatay'a getirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.
Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 137'ye ulaştı.
Kente yaralı 50 çocuk ve 87 yetişkinin getirildiği, bunlardan 62'sinin il dışındaki hastanelere sevk edildiği, 13'ünün ise taburcu edildiği öğrenildi.
Yarılılardan 7'sinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.