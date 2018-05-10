Hakurk'taki saldırı hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.