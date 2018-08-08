Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut’un hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

73 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakkı Bulut sağlık sorunları endeniyle hastaneye kaldırıldı. Müzisyen Onur Akay Bulut'un kalp ameliyatı olacağını açıkladı.



Akay, “Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş.” dedi.



KALP AMELİYATI OLACAK

Hayranlarından Bulut için dua isteyen Akay, “Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla.” diye konuştu.