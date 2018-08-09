Hakkari’de hain saldırı: 6 asker yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 asker yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak'ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.