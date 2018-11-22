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Hakkari Üs Bölgesindeki Kaza… İdari Ve Teknik Heyetin Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde Yaptığı İncelemenin Sonuçları Açıklandı

Ankara, 22 Kasım 18 (.): Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı teknik heyetinin, Hakkari Süngü Tepe\'de 9 Kasım\'da meydana gelen kazaya ilişkin incelemesinde, atış sırasında topun arkasındaki

Hakkari Üs Bölgesindeki Kaza… İdari Ve Teknik Heyetin Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde Yaptığı İncelemenin Sonuçları Açıklandı

Ankara, 22 Kasım 18 (.): Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı teknik heyetinin, Hakkari Süngü Tepe\'de 9 Kasım\'da meydana gelen kazaya ilişkin incelemesinde, atış sırasında topun arkasındaki

22 Kasım 2018 Perşembe 18:02
Hakkari Üs Bölgesindeki Kaza… İdari Ve Teknik Heyetin Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde Yaptığı İncelemenin Sonuçları Açıklandı


Ankara, 22 Kasım 18 (.): Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı teknik heyetinin, Hakkari Süngü Tepe\'de 9 Kasım\'da meydana gelen kazaya ilişkin incelemesinde, atış sırasında topun arkasındaki "kama"nın olağandışı şekilde kopmasıyla namlu gerisinden çıkan alevin, atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde, 9 Kasım 2018\'de meydana gelen kazaya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığınca oluşturulan idari ve teknik heyetin inceleme sonuçları açıklandı.
Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında "kama" olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu bildirildi.
Bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirtilen açıklamada, ayrıca 175 mm\'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediğinin belirlendiği aktarıldı.
Adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında, atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 mm\'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle mücadele harekatı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam edilmektedir. Bu vesileyle kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza ve tedavileri süren silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
(AA/HA)
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