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Hakkari Şemdinli\'de Patlama: 4 Şehit

Ankara,10 Kasım 18 (.): Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde atış yapıldığı sırada patlama oldu. TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, patlamada dört askerin şehit olduğunu söyledi.

Hakkari Şemdinli\'de Patlama: 4 Şehit

Ankara,10 Kasım 18 (.): Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde atış yapıldığı sırada patlama oldu. TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, patlamada dört askerin şehit olduğunu söyledi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:24
Hakkari Şemdinli\'de Patlama: 4 Şehit

Ankara,10 Kasım 18 (.): Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde atış yapıldığı sırada patlama oldu. TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, patlamada dört askerin şehit olduğunu söyledi.

Hakkari\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda atış esnasında ağır silah mühimmatında patlama meydana geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, atış sırasında ağır silah mühimmatının infilak ettiğini açıkladı.. Olay sonucu ilk belirlemelere göre 26 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlamada 4 askerin şehit düştüğünü, 20 civarında yaralı olduğunu açıkladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR\'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile üs bölgesindeki patlamanın ardından geldiği Hakkari\'de Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne gitti.

Hastanede Vali İdris Akbıyık ve Başhekim Mete Keskin tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralıların tedavileri ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan, askerlerle görüşen Akar daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı\'na geçti.

Komutanlığın Harekat Merkezi\'nde patlamanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan, direktiflerini veren Bakan Akar, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde topçu atışı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza meydana geldiğini söyledi.

Kaza sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26 kahraman mensubunun yaralandığını aktaran Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile yaralı askerleri hastanede ziyaret ettiklerini belirtti. Akar, şöyle konuştu:

"Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor. İHA\'lar vasıtasıyla bölgeyi ve yangını yakından takip ediyoruz. Tugay, alay ve tabur komutanları bölgedeler. Yakından ilgilenerek hem yangının söndürülmesi hem de arama faaliyetlerinin sonuçlanması için gayretlerini devam ettiriyorlar. Gece saat 02.00 itibarıyla yangın maalesef devam ediyor. Adli, idari, teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı, çalışmalar başladı. Bunların sonucunda kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak. Şu anda gerekli güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle diğer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İnşallah arkadaşlarımız da sağ salim taburcu olacak, diğer arkadaşlarımıza da ulaşacağımızı değerlendiriyoruz."

Akar, kazanın ardından yangının söndürülmesi, yaralıların tedavisi konusunda yoğun çaba harcayan başta Vali Akbıyık, idari ve mülki personel ile sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Çalışmalar sonuçlandıkça bütün gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari\'de bir üs bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari\'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

(NTV/TUĞ/ŞEB)

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