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Hakkari'de hain saldırı

Hakkari Şemdili'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 korucu şehit olurken, 3 korucu yaralandı.

Hakkari'de hain saldırı

Hakkari Şemdili'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 korucu şehit olurken, 3 korucu yaralandı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 12:32
Hakkari'de hain saldırı

Hakkari'de hain saldırı

Hakkari Şemdili'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 korucu şehit olurken, 3 korucu yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, göreve giden güvenlik korucularının taşındığı kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

GÖREV DEĞİŞİMİ İÇİN GİDİYORLARDI

Olay, 08.30 sıralarında, Şemdinli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında meydana geldi. Görev değişimi için bölgeye giden güvenlik korucularının taşındığı kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristerin yola önceden tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

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AKRABA KORUCULAR ŞEHİT OLDU

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, akraba oldukları belirtilen korucular Fehmi ve Ayhan Özer şehit olurken, Şerif, Osman ile Cevher Özer de yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
HakkariPKKSaldırı
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