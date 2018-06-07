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Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari il merkeziyle Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari il merkeziyle Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 20:40
Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari il merkeziyle Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Eylemler neticesinde vatandaşlarımız ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge, 8 Haziran 2018 günü saat 00:00:01’den 22 Haziran 2018 günü saat 23:59:59’a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

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