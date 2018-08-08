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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin polis aracına bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin polis aracına bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:04
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin polis aracına bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Jandarma Birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi. 

Teröristlerden 2'si Van Gürpınar’da, 2'si Hakkari Yüksekova’da, 1'i ise Şemdinli'de etkisiz hale getirildi. 

Şehit Polis Özel Harekat Recep Emre Yılmaz’ın intikamı alındı

Yüksekova’da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 03 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede PÖH birliklerine yapılan EYP’li saldırı sonucu Polis Özel Harekat Recep Emre Yılmaz'ın şehit olduğu 10 polisin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

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