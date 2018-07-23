Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan er Fatih Ercan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Hakkari'deki operasyonda yaralanan er Fatih Ercan, şehit oldu.
Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 Haziran 2018 günü yaralanan Fatih Ercan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehitdüştü.
Yarın uçakla Elazığ'a getirilecek şehidin naaşı İzzetpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşkavağı köyünde toprağa verilecek.