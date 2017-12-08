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08 Aralık 2017 Cuma 10:37

Hakan Yılmaz ve Eşi Darp Edildi!

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'a şok saldırı!

Hakan Yılmaz ve Eşi Darp Edildi!
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Hakan Yılmaz geçen akşam Etiler'de bulunan bir otele eşi Elif Yılmaz birlikte gitti. Otelin lobisinde 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.
Hakan Yılmaz geçen akşam eşi ile birlikte kendisine hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katıldı. Arnavutköy’de gerçekleşen doğum günü yemeği sonrası Hakan Yılmaz, eşi Elif Yılmaz ile konaklamak için Etiler’de bulunan bir otele giriş yaptı. Hakan Yılmaz, otel girişi sırasında otelin lobisinde bulunan üç kişinin saldırısına uğradı. Bu saldırıyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Yılmaz, yasal işlemleri başlatacağını belirtti. 

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