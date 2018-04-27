Hakan Şükür ile Enes Kanter'in konuşması
FETÖ'cü Hakan Şükür ile Enes Kanter arasında geçen konuşma ilk kez Beyaz Tv'de yayımlandı.
FETÖ üyeliğinden aranan Hakan Şükür ile Enes Kanterarasında geçen konuşma ilk kez Beyaz Tv'de yayımlandı.
ENES'TEN YARDIM
FETÖ'cü Enes Kanter'den yardım isteyen Hakan Şükür ' Nakiti tükettim. Biriken havuzdan bana biraz yardım gönder' diye yazdığı ortaya çıktı.
Bu konuşmaları yorumlayan Bilgi Teknolojileri Uzmanı Emre Olur, FETÖ'cülerin Bitcoin havuzu kurduğunu ifade etti.
YENİ BYLOCK
Emre Olur, mesajlaşmalar sırasında kullanılan '2020'den görüşelim' ifadesinin yeni bir Bylockversİyonu olduğunu söyledi.