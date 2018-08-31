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Hadise’nin makyajsız paylaşımı şaşırttı

Şarkıcı Hadise, 'Şampiyon' klibinin dans provasını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin makyajsız olduğunu gören takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

Hadise’nin makyajsız paylaşımı şaşırttı

Şarkıcı Hadise, 'Şampiyon' klibinin dans provasını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin makyajsız olduğunu gören takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:05
Hadise’nin makyajsız paylaşımı şaşırttı

Şarkıcı Hadise, 'Şampiyon' klibinin dans provasını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin makyajsız olduğunu gören takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

Şarkıcı Hadise, sosyal medya sayfasından, 2017 yılında yayınlanan ‘Şampiyon’ klibinin prova görüntülerini paylaştı. Geçmişe dönük fotoğrafların ve videoların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmeyen Hadise’nin paylaşımındaki makyajsız hali ise en dikkat çeken nokta oldu.

KISA SÜRE İÇİNDE YÜZ BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Hadise’nin paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Hadise’nin klibi kısa süre içerisinde 400 bin kişi tarafından izlendi.

MAKYAJSIZ HADİSE’Yİ TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Hadise’nin provadaki makyajsız hali takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Hadise videosunda Hadise’yi göremiyorum” yorumunu yaparak Hadise’nin makyajsız halini eleştirdi.

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