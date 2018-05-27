Güvenlik korucularından CHP'ye tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: 'Koruculuğun kaldırılmasını isteyen PKK, HDP, Avrupa Birliği ülkeleri, FETÖ ve diğer terör sempatizanları bu söylemlerini CHP'nin beyannamesine koydurarak bunları CHP'ye söyletmişlerdir'.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 'Koruculuğun kaldırılmasını isteyen PKK, HDP, Avrupa Birliği ülkeleri, FETÖ ve diğer terör sempatizanları bu söylemlerini CHP'nin beyannamesine koydurarak, bunları CHP'ye söyletmişlerdir.' dedi.



Sözen, yaptığı açıklamada, CHP'nin seçim bildirgesinin 14. sayfasında, koruculuk sistemini kademeli olarak kaldırmayı vadettiğini, CHP'nin bu tavrıyla güvenlik korucularına duyduğu kini, nefreti, öfkeyi bir kez daha dile getirdiğini savundu.



PKK VE FETÖ'NÜN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNMUŞLAR



Bildirgedeki bu tavrı ile CHP'nin bilinç altındaki öfkesini dışa yansıttığını, güvenlik korucuları olarak söz konusu partinin bu tavrına şaşırmadıklarını kaydeden Sözen, güvenlik korucularının terörle ve teröristle mücadele ettiğini, CHP'nin bu mücadelelerinden dolayı kendilerine kin ve öfke beslemesini normal karşıladıklarını belirtti.





'CHP teröristlerle mücadele etmemizden büyük rahatsızlık duyuyor. CHP uzun süredir eylemleri ve söylemleri ile cumhuriyetin temel değerlerinden uzaklaşmış, adeta PKK'nın ve FETÖ'nün sözcülüğüne soyunmuştur. Koruculuğun kaldırılmasını isteyen PKK, HDP,ülkeleri, FETÖ ve diğer terör sempatizanları bu söylemlerini CHP'nin beyannamesine koydurarak bunları CHP'ye söyletmişlerdir.' ifadelerini kullanan Sözen, şu değerlendirmelerde bulundu:'Son zamanlarda PKK'ya, FETÖ'ye destek veren CHP, PKK'lı teröristlerin cenazelerine omuz veren CHP milletvekilleri, çukur ve hendek olaylarında oradaki teröristlere kardeşim diyen CHP genel başkanı, PKK'ya çok büyük darbeler vuran İHA ve SİHA'lardan rahatsızlığını dile getiren CHP milletvekili 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi kastederek 'köpeklerinizi sokağa saldınız' diyen CHP milletvekilleri. CHP bu eylemleri ve söylemleri ile PKK'nın, FETÖ'nün, HDP'nin çizgisine gelmiş, onlarla eylem ve söylem birliği içerisine girmiştir. HDP, PKK, FETÖ, marjinal gruplar ne istiyorsa CHP onu yapmakta, onu söylemektedir. CHP bu tavrıyla HDP'nin arka bahçesi PKK'nın ve FETÖ'nün yol arkadaşı haline gelmiştir.'Sözen, bildirgede FETÖ ve PKK ile mücadeleden bahsetmeyen CHP'nin koruculuğun kaldırılmasını istemesini olağan bir durum olarak gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:'Terör örgütleri ile marjinal gruplarladüşmanlarıyla kol kola girerek siyaset yapmaya çalışan CHP bu tavrıyla asla iktidar olamayacak, iktidar olmayı bırak iktidar olmanın yakınından dahi geçemeyecektir.'de PKK,'da FETÖ,'de marjinal gruplar ne söylüyorsa, Avrupa'dadüşmanları ne söylüyorsa, Türkiye'de CHP aynısını tekrarlıyor. Biz güvenlik korucularıveolarak CHP'nin bize karşı olan düşmanca tavırlarını, küstahlığını ve alçaklığına bir kez daha lanetliyoruz, kınıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde demokratik ortamlarda bunun hesabını en iyi şekilde CHP'ye soracağız.'