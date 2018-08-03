Gurbetçi aileye hırsızlık şoku

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi ailenin otomobilinden, içinde 50 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

Olay, saat gece yarısından sonra 04.30’da Edirne-Havsa yolu arasında bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Otomobiliyle Almanya’dan Türkiye’ye uzun yolculuk yapan aile, uyumak için otomobillerini benzinliğe park etti. Aracın içinde uykuya dalan 4 gurbetçi, hırsızların hedefine takıldı. Hırsızlar, aracının sol arka lastiğini kesip aracın sol arka camını kırarak Z.K.’nin kucağındaki içinde yaklaşık 50 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası bulunan sırt çantasını çaldı. Hırsız, olay yerine gelen araca binerek sırra kadem bastı.



Baba Murat Kumru, kızı Z.K.’nın evlilik hayalleri için biriktirdiği para ve altınların çalındığını belirterek, "Çalınan çantanın içinde bin euro, 22 yarım altın, 6 cumhuriyet altını, 2 bilezik, altın bileklik, cep telefonu, aracın yedek anahtarı vardı. Hırsız camı patlatır patlatmaz hemen uyandık ama çok hızlı hareket ettiği için yakalayamadık. Kızımın evlilik için biriktirdiği para ve altınlar kendi memleketimizde hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsız çantayı çalarak bize büyük zarar açtı. Hırsızlar sadece çaldıklarıyla değil arabamıza da zarar vererek maddi hasara neden oldu. Kızımın çantasındaki eşyalar ve paraların toplam lira değeri yaklaşık 50 bin TL" dedi.



Gurbetçi ailenin Almanya’dan 2-3 günlüğüne Balıkesir Akçay’a tatile gideceği, oradan da memleketleri Gümüşhane’ye geçecekleri öğrenildi.



Öte yandan jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.