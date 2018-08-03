banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95654
ALTIN
197.416
DOLAR
5.0780
STERLİN
6.6110
EURO
5.8781
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
SICAK VE NEMLİ HAVAYA DİKKAT!
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
banner282

Gurbetçi aileye hırsızlık şoku

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi ailenin otomobilinden, içinde 50 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

Gurbetçi aileye hırsızlık şoku

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi ailenin otomobilinden, içinde 50 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:18
Gurbetçi aileye hırsızlık şoku

Gurbetçi aileye hırsızlık şoku

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi ailenin otomobilinden, içinde 50 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

Olay, saat gece yarısından sonra 04.30’da Edirne-Havsa yolu arasında bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Otomobiliyle Almanya’dan Türkiye’ye uzun yolculuk yapan aile, uyumak için otomobillerini benzinliğe park etti. Aracın içinde uykuya dalan 4 gurbetçi, hırsızların hedefine takıldı. Hırsızlar, aracının sol arka lastiğini kesip aracın sol arka camını kırarak Z.K.’nin kucağındaki içinde yaklaşık 50 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası bulunan sırt çantasını çaldı. Hırsız, olay yerine gelen araca binerek sırra kadem bastı.

Baba Murat Kumru, kızı Z.K.’nın evlilik hayalleri için biriktirdiği para ve altınların çalındığını belirterek, "Çalınan çantanın içinde bin euro, 22 yarım altın, 6 cumhuriyet altını, 2 bilezik, altın bileklik, cep telefonu, aracın yedek anahtarı vardı. Hırsız camı patlatır patlatmaz hemen uyandık ama çok hızlı hareket ettiği için yakalayamadık. Kızımın evlilik için biriktirdiği para ve altınlar kendi memleketimizde hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsız çantayı çalarak bize büyük zarar açtı. Hırsızlar sadece çaldıklarıyla değil arabamıza da zarar vererek maddi hasara neden oldu. Kızımın çantasındaki eşyalar ve paraların toplam lira değeri yaklaşık 50 bin TL" dedi.

Gurbetçi ailenin Almanya’dan 2-3 günlüğüne Balıkesir Akçay’a tatile gideceği, oradan da memleketleri Gümüşhane’ye geçecekleri öğrenildi.

Öte yandan jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da çift başlı yılan şoku
Samsun'da çift başlı yılan şoku
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç: “DNA Bazlı Nano-robotlar Kanser Tedavisinde Ümit Vadediyor”
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç: “DNA Bazlı Nano-robotlar Kanser Tedavisinde Ümit Vadediyor”
Çavuşoğlu, Pompeo İle Görüşmesinin Yapıcı Geçtiğini Belirtti!
Çavuşoğlu, Pompeo İle Görüşmesinin Yapıcı Geçtiğini Belirtti!
Jandarmanın SİHA filosu büyüyor
Jandarmanın SİHA filosu büyüyor
3 kamu bankası imar barışı için harekete geçti
3 kamu bankası imar barışı için harekete geçti
Adana'nın 'Pembe Panter'i yakalandı!
Adana'nın 'Pembe Panter'i yakalandı!
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Singapur'da Görüştü
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Singapur'da Görüştü
Ankara’daki Ters Ev Görenleri Şaşkına Çeviriyor!
Ankara’daki Ters Ev Görenleri Şaşkına Çeviriyor!
Milyonlara müjde! Hem ikramiye alınacak hem de...
Milyonlara müjde! Hem ikramiye alınacak hem de...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim