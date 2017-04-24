Günün En İğrenç Haberi

Öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı



Olay, Ortaokul öğrencisi C.D.'nin bir kız arkadaşına Fen Bilgisi Öğretmeni İ.Ç. ile sevgili olduklarını söylemesi üzerine ortaya çıktı. Bu öğrencinin, arkadaşının söylediklerini rehber öğretmene anlatmasının ardından durum polise bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen İ.Ç. gözaltına alındı. Öğretmen İ.Ç.'nin, öğrencisi olan kız çocuğunu 1 yıldır istismar ettiği, cep telefonundan cinsel içerikli fotoğraflar ve mesajlar gönderdiğinin belirlendiği bildirildi. Öğrenci C.D.'nin de öğretmenine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., tutuklandı.