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24 Nisan 2017 Pazartesi 18:02

Günün En İğrenç Haberi

Günün En İğrenç Haberi
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Öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı
Denizli'de fen bilgisi öğretmeni 41 yaşındaki İ.Ç, ortaokulda okuyan 13 yaşındaki kız öğrencisine bir yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.


Olay, Ortaokul öğrencisi C.D.'nin bir kız arkadaşına Fen Bilgisi Öğretmeni İ.Ç. ile sevgili olduklarını söylemesi üzerine ortaya çıktı. Bu öğrencinin, arkadaşının söylediklerini rehber öğretmene anlatmasının ardından durum polise bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen İ.Ç. gözaltına alındı. Öğretmen İ.Ç.'nin, öğrencisi olan kız çocuğunu 1 yıldır istismar ettiği, cep telefonundan cinsel içerikli fotoğraflar ve mesajlar gönderdiğinin belirlendiği bildirildi. Öğrenci C.D.'nin de öğretmenine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., tutuklandı.


 
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