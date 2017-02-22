Günün En İğrenç Haberi!

Küçük kıza 11 kişi istismarda bulunmuş



Başiskele'de oturan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki C.G. evinden kaçarken, bir hafta sonra bulundu. C.G.'nin evden kaçtığında birlikte olduğu kişilerin kendisine uyuşturucu verdiğini söylemesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi görevlileri, C.G'nin ailesi ile görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü C.G'ye uyuşturucu madde veren ve cinsel istismarda bulunan 11 şüphelinin tespitini yaptı. Ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yaşı küçük kıza uyuşturucu temin eden, içmesine aracılık eden ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken kendisine cinsel istismarda bulunan, aralarında yaşı küçük erkek çocuklarının da bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.