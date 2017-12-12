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Günün En İğrenç Haberi

Günün En İğrenç Haberi

12 Aralık 2017 Salı 23:19
Günün En İğrenç Haberi
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11 yaşındaki kıza mahkeme kararıyla kürtaj, cenine DNA testi yapıldı

Afyonkarahisar'da, karın ağrısı şikâyetiyle götürüldüğü hastanede 2.5 aylık hamile olduğu belirlenen ortaokul öğrencisi K.U.'ya (11) mahkeme kararıyla kürtaj uygulandıktan sonra, cenine DNA testi yapıldı. K.U.'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği aynı okuldan O.K.'den (14) hamile kalmadığı belirlendi.

 

Afyonkarahisar'da, 'bilişsel gelişim geriliği' nedeniyle özel eğitim alan ortaokul öğrencisi K.U., 7 Kasım'da şiddetli karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan muayenede K.U.'nun 2.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

Pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan K.U., aynı okulda öğrenci O.K.'nin kendisini, boş bir binaya götürdüğünü, orada tecavüz ettiğini iddia etti. İnceleme başlatan polis, O.K.'yi gözaltına aldı. O.K., savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, K.U.'nun hamileliği mahkeme kararıyla kürtaj yapılarak sonlandırıldı. K.U. ile 8, 9 ve 12 yaşındaki 3 kız kardeşi, ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yurduna yerleştirildi.

Savcılık tarafından soruşturma sürdürülürken, cenine yapılan DNA testinde, K.U.'nun O.K.'den hamile kalmadığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık yeniden K.U. ve ailesinin ifadesine başvurdu. K.U.'nun ifadesinde aynı şeyleri tekrar ettiği, O.K.'nin dışında biri veya birileriyle ilişkiye girip girmediği konusunda ise sessiz kaldığı belirtildi.

Son Güncelleme: 13.12.2017 00:23
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