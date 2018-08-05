banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Bir tuhaf taciz olayı
BİR TUHAF TACİZ OLAYI
500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı
500 TL'LİK ÇANTAYI ÇALIP ÇÖPE...
Yem hırsızları yakalandı
YEM HIRSIZLARI YAKALANDI
Polisiye Olaylar...
Polis haberleri...
banner282
Flaş Haber
Bir tuhaf taciz olayı
Kapat

Günde bir tane aspirin yeter!

Türkiye'de özel bir üniversite tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre aspirin sertleşme bozukluğunu (erektil disfonksiyon) tedavi edebilir. 6 hafta boyunca günde sadece 100 mg'ı erkeklerde kan dolaşımı sorunlarını azaltıyor.

Günde bir tane aspirin yeter!

Türkiye'de özel bir üniversite tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre aspirin sertleşme bozukluğunu (erektil disfonksiyon) tedavi edebilir. 6 hafta boyunca günde sadece 100 mg'ı erkeklerde kan dolaşımı sorunlarını azaltıyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 20:59
Günde bir tane aspirin yeter!

Türkiye'de özel bir üniversite tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre aspirin sertleşme bozukluğunu (erektil disfonksiyon) tedavi edebilir. 6 hafta boyunca günde sadece 100 mg'ı erkeklerde kan dolaşımı sorunlarını azaltıyor.

undefined

Çalışma için bir araya getirilen yaşları ortalama 48 olan 184 erkeğin %70'i ereksiyon problemi yaşıyordu. 6 haftalık tedavi boyunca 120 erkek aspirin kullanırken 64 erkek plasebo aldı. Bu erkeklerin her birine rutin olarak iki soru soruldu:

3

undefined

1. Partnerinizle cinsel birleşme gerçekleştirebildiniz mi?
2. Başarılı bir cinsel birleşme için ereksiyonunuz yeterince uzun sürüyor mu?

4

undefined

6 hafta boyunca her gün aspirin kullanan erkeklerin %88.3'ü ilk soruya evet derken %78.3'ü 2. soruya evet dedi. Çalışmanın başında bu erkeklerin erektil fonksiyon puanları 30 puan üzerinden 14.3 (%50'den az) iken çalışmanın sonunda 21.3'e (%75'ten fazla) kadar çıktı.

5

undefined

Bu sonuçlar yaygın kullanılan sertleşme bozukluğu ilaçlarının oranından (%48-%80) farklı değil. Plasebo alan erkeklerin ereksiyonlarında da gelişme oldu ancak kayda değer bir değişiklik görülmedi. Ezber bozan araştırma kandaki ince plateletlere uygulanan bir terapinin sertleşme bozukluğu üzerindeki etkisini gösteren ilk çalışma.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray-Akhisarspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var
Galatasaray-Akhisarspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var
Bakanlıktan vatandaşa çağrı: Bankalardan paranızı alabilirsiniz
Bakanlıktan vatandaşa çağrı: Bankalardan paranızı alabilirsiniz
TRT Çocuk, ''eşeğe tecavüz görüntüsü yayınlandı'' iddiasına sert tepki gösterdi!
TRT Çocuk, ''eşeğe tecavüz görüntüsü yayınlandı'' iddiasına sert tepki gösterdi!
Genç oyuncu motor kazasında vefat etti
Genç oyuncu motor kazasında vefat etti
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın hasteneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın hasteneye kaldırıldı
Şehir bayram etti!
Şehir bayram etti!
Galatasaray bu fotoğrafı kullandı!
Galatasaray bu fotoğrafı kullandı!
Erdoğan’a ‘stinger’li seyyar hava savunma sistemi
Erdoğan’a ‘stinger’li seyyar hava savunma sistemi
Gülerce: Meclis açılır açılmaz dokunulmazlığı kaldırılmalı
Gülerce: Meclis açılır açılmaz dokunulmazlığı kaldırılmalı
11 yaşındaki Berrak'tan kötü haber
11 yaşındaki Berrak'tan kötü haber

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim