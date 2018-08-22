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Gümüşhane’de kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin kırmızı listedeki Barış Öner olduğu bildirildi.

Gümüşhane’de kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin kırmızı listedeki Barış Öner olduğu bildirildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:00
Gümüşhane’de kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin kırmızı listedeki Barış Öner olduğu bildirildi.

Gümüşhane’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürerken, güvenlik güçleri, bugün sabah saatlerinde Kürtün ilçesi Yeşilköy kırsalında bir grup teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 PKK’lı terörist öldürüldü. Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler ve taarruz helikopterleri sevk edildi.Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonlar devam ederken, etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kürtün ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan “Türk Tarık” kod adlı Barış Öner olduğunu bildirdi.

Memiş, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “İlçeye bağlı Yeşilköy’de 3 gün önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine 2 kilometre batıda, Kepçelik sırtındaki JÖPER timimiz saat 06.00 sıralarında 20 metre mesafeden temasa girmiş olup 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Teröristlerin, fotoğraflarından sözde lider kadrodan, ‘Zap’ telsiz kodunu kullanan, aslen Artvinli olan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve İranlı ‘Sorej’ kod adlı teröristler olduklarına kanaat getirdik.”

Vali Memiş, Karadeniz’de terör örgütü PKK’nın varlığına son verdiklerini değerlendirdiklerini belirterek, “Bu başarılı operasyonlar İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu neticesinde başarıya ulaşmıştır. Kendilerine destekelerinden ötürü minnettarız.” diye konuştu.

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