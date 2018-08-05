Gülerce: Meclis açılır açılmaz dokunulmazlığı kaldırılmalı

Hüseyin Gülerce, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan HDP milletvekilerinin dokunulmazlığı kaldırılmalı dedi.

MECLİS AÇILIR AÇILMAZ DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI



Beyaz TV yorumcusu Hüseyin Gülerce Ortak Akıl programında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun'un dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi.



TÜRK DEVLETİNE DÜŞMANLIKTIR



'Meclis açılır açılmaz bunların dokunulmazlığı kaldırılmalı ve yargılanmalılar' diyen Gülerce 'Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılmak ne demek? Bu millete en büyük hakarettir. Bu terörle müdadeleyi dinamitlemektir. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşmanlıktır. Türk devletine düşmanlıktır' ifadelerini kullandı.



