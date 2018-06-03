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Gülerce Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü

Beyaz TV yorumcusu Hüseyin Gülerce Ortak Akıl programında FOX haber sunucusu Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü...

Gülerce Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü

Beyaz TV yorumcusu Hüseyin Gülerce Ortak Akıl programında FOX haber sunucusu Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü...

03 Haziran 2018 Pazar 12:21
Gülerce Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü

Gülerce Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü

Beyaz TV yorumcusu Hüseyin Gülerce Ortak Akıl programında FOX haber sunucusu Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü...

Gülerce ofjektif gazetecilik yaptığını iddia eden Fatih Portakal'a 'sen ağaçta bir portakal bile olamazsın' dedi.

Fatih Portakal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan  hakkındaki bir haberi veriş tarzını eleştiren Gülerce şunları söyledi;

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KENDİSİNİ CUMHURBAŞKANIYLA AYNI HİZADA GÖRÜYOR

Sayın Erdoğan artık diyor 'ustalık dönemimi de geçtim baş ustalık dönemimde hizmet edeceğim' diyor. Fatih Portakal şimdi bunu alıyor objektif gazetecilikte habere yorum yapılmaz. Haber olduğu gibi verilir. Üstelik de yorum yapıp saçma sapan şeyler hiç söylenmez. Ne diyor Fatih Portakal bu haberi verdikten sonra; İnsanın kendini övmesi kibirdir diyor. Baş ustalık dönemimde hizmet vereceğim demesine kibirli konuşuyorsun diyor. Ama daha enterasanı bak diyor sen kibirlisin ama ben kibirli değilim diyor. Adam uçmuş kendisini cumhurbaşkanıyla aynı hizada görüyor. Türkiyecumhurbaşkanına sen kibirlisin diyor, ama ben kibirli değilim diyor. Bak diyor ispatlayım diyor... Bunu söylemek kibirin kibiri yahu! Ben diyor muyum en iyi haberleri Fatih Portakal veriyor en iyi gazeteciliği biz yapıyoruz böyle desem kibirli olurum diyor. Ne diyoruz biz diyor: farklı haber veren bir kanalı izliyorsunuz diyor bak hiç kibir yok bende diyor.

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