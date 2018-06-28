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G.Saray transferi KAP'a bildirdi!

Sarıkırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

G.Saray transferi KAP'a bildirdi!

Sarıkırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 19:54
G.Saray transferi KAP'a bildirdi!

G.Saray transferi KAP'a bildirdi! Maliyet...

Sarıkırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Akhisarspor ile sözleşmesi biten Muğdat Çelik yıllık 2 milyon kazanacak. Bu sezon en az 20 maçta oynaması halinde Muğdat'ın sözleşmesi 2019/20 sezonuna uzayacak ve futbolcu yine 2 milyon TL alacak. O sezonda da en az 20 maçta forma giymesi halinde Muğdat'ın sözleşmesi otomatik olarak 2020/21 sezonuna uzayacak ve maaşı 2 milyon 300 bin TL olacak.

Öte yandan Muğdat Çelik'e 500 bin TL imza parası ödenecek.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP açıklaması şu şekilde:


Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile 2018-2019 sezonu için transferi konusunda aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 

Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 4.000 TL prim ödenecektir. Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 500.000 TL ödeyecektir.

Buna ek olarak;

2018-2019 Sezonunda futbolcu 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 4000 TL prim ödenecektir.

Bunun devamında;

2019-2020 Sezonunda futbolcu 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.300.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 10.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 5.000 TL prim ödenecektir.

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