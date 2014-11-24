Gribe Dikkat!

Gribe yakalanmamak için ani ısı değişimleriyle vücudu yıpratmamak ve açık havadayken yeterince sıkı giyinmek gerektiği bildirildi.

İstanbul’da bulunan Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastalıkla mücadelede yapılması gerekenler, gribe yakalanmadan önce ve grip başlangıcında olmak üzere 2 gruptan oluşuyor.

Gribe yakalanmamak için ani ısı değişimleriyle vücudu yıpratmamak ve açık havadayken yeterince iyi giyinmek gerekiyor. Ayrıca ellerin sık sık bol sabun ve suyla yıkanması, tek seferlik kağıt mendil kullanıp daha sonra çöpe atılması, kolun içine öksürülmesi ve hapşırılması, öperek ve tokalaşarak selamlaşılmaması, vitamin ve mineral bakımından zengin taze meyve ve sebzeler tüketilmesi ve yeterince sıvı alınması gripten korunmada etkili olabiliyor.

Grip başlangıcında ise hastalığın yatak istirahati olmadan iyileşmeyeceği gerçeğinden hareket ederek, mutlaka birkaç gün evden çıkmayıp sıcak bir ortamda dinlenilmesi, yeterli süre uyunması ve burnun tıkalı olmaması büyük önem taşıyor.

Ayrıca, ılık gıdalar tüketilmesi, soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durulması, yeterince sıvı alınması, vitamin ve mineral bakımından zengin bol taze meyve ve sebze tüketilmesi ve ellerin sık sık bol sabun ve suyla yıkanması gribin daha da ilerlemesini önleyecek tedbirlerin başında geliyor. Hastalığın çevreye yayılmaması için de, öperek ve tokalaşarak selamlaşmaktan uzak durmak gerekiyor.

Bütün bu önlemlere rağmen yakınmaların şiddetlenerek nefes darlığı, balgamlı öksürük, geçmeyen baş ağrısı ve düşmeyen yüksek ateş tablosunun gelişmesi halinde mutlaka bir doktora başvurulması hem hastanın kendi sağlığı hem de yakınlarının sağlığı için büyük önem taşıyor.