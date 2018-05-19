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Göztepe-Galatasaray!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında bugün Göztepe'ye konuk olacak.

Göztepe-Galatasaray!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında bugün Göztepe'ye konuk olacak.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 19:59
Göztepe-Galatasaray!

Göztepe-Galatasaray -CANLI-

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında bugün Göztepe'ye konuk olacak.

Ligi son haftasına lider gider sarı-kırmızılı ekip, Göztepedeplasmanından en az 1 puan çıkarması durumundan, rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak sezonu şampiyon tamamlayacak.

GÖZTEPE 0-0 GALATASARAY

MAÇTAN DAKİKALAR


29'Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor. Galatasaray'a şampiyonluk için bu skor yetecek.

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17'Belhanda'nın sol kanattan taşıdığı topla yine Linnes ters taraftan savunma arkasına sarkmak istedi ancak bu kez topu içeriye çeviremedi. Aut...
15'İki takım da kontrolü elden bırakmıyor. Bu nedenle şu ana dek pozisyon anlamında zengin bir maç olmuyor.
2'Maçtaki ilk şut Galatasaray'dan geldi. Kaleyi karşısına alan Ryan Donk uzak mesafeden şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...
1'Göztepe takımı bu maça önümüzdeki sezon giyeceği parçalı iç saha formasıyla çıkarken Galatasaray ise beyaz deplasman formasıyla sahada yer alıyor.


GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Anahtar Kelimeler:
GöztepeGalatasaray
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