Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Malatyaspor maçının ardından Göztepe'ye de 1-0 kaybetti.

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma yüksek bir tempoda oynandı. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta ilk yarı golsüz tamamlanırken Göztepe, 66. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın geride kalan süresinde gol sesi çıkmayınca karşılaşma, 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.



Bu sonucun ardından Göztepe ilk galibiyetini alıp 3 puana ulaşırken Fenerbahçe de 3. haftayı 3 puanla tamamladı.



MEHMET TOPAL, DİREĞE TAKILDI



Maçın ilk 45 dakikasındaki en tehlikeli atak 30. dakikada gerçekleşti: Islam Slimani'nin pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Mehmet Topal'ın kaleci Beto'nun üzerinden aşırdığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



Maçın ilk 45 dakikasında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 bitti.



50. dakikada Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde Yasin Öztekin'e kayarak müdahalede bulunan Islam Slimani, sarı kart gördü.



Fenerbahçe, aradığı gole 61. dakikada yaklaştı: Sağ kanattan Nabil Dirar'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Alper Potuk'un çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.



GÖZTEPE'DE POKO, FENERBAHÇE'DE BARIŞ OYUNA GİRDİ



Göztepe 64. dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Alpaslan Öztürk oyundan çıkarken yerine Andre Poko girdi. Fenerbahçe'de de Cocu, ilk oyuncu değişikliği hakkını Nabil Dirar'ın yerine Barış Alıcı'yı oyuna alarak kullandı.



KALEYİ BULAN İLK ŞUT GOL OLDU!



Maçın ilk 65 dakikasında iki takım oyuncuları da isabetli şut çekmeyi başaramadı. Göztepe, 66. dakikada aradığı golü buldu ve maçta kaleyi bulan ilk şut gol oldu: Elif Elmas'ın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Halil Akbunar'ın çektiği şut kaleci Volkan Demirel'in sağından ağlarla buluştu.



Golden sonra kontraataklarla farkı artırma çabalarına giren Göztepe, 79. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Hızlı gelişen atakta Deniz Kadah'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Yasin Öztekin, pasını arka direkte bulunan Halil Akbunar'a göndermek istedi ancak Halil Akbunar topla buluşamadı.



Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonun ilk iki maçında aldığı Yeni Malatyaspor ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından puanla tanıştı ve puanını 3'e yükseltti. Lige Bursaspor galibiyetiyle başladıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ise üçüncü maçında ikinci kez kaybetti ve haftayı 3 puanla kapattı. Fenerbahçe, ligin dördüncü haftasında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Göztepe ise Alanyaspor'a konuk olacak.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'de ilk maçına 29 Eylül 2001'de çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Cüneyt Çakır, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla 300'üncü Süper Lig maçında görev aldı.



FIFA kokartını 2006 yılından bu yana aralıksız takan Cüneyt Çakır, 164 uluslararası karşılaşmada görev yaptığı kariyerinde 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.



ALİ KOÇ DA TRİBÜNDEYDİ



Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de izledi.



Karşılaşma başlamadan önce Cüneyt Çakır'ın kulaklığındaki sorun kısa sürede halledildi.