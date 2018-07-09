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Gözler yeni kabinede

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Erdoğan kürsüye gelerek yemin etti ve böylece yeni sistem resmen başlamış oldu. Gözler uzun zamandır merak edilen ve 'Yeni kabinede kimler var' sorusunu da beraberinde getiren kabine açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanı'nın saat 21.30'da yeni kabinedeki bakanları açıklaması bekleniyor.

Gözler yeni kabinede

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Erdoğan kürsüye gelerek yemin etti ve böylece yeni sistem resmen başlamış oldu. Gözler uzun zamandır merak edilen ve 'Yeni kabinede kimler var' sorusunu da beraberinde getiren kabine açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanı'nın saat 21.30'da yeni kabinedeki bakanları açıklaması bekleniyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:17
Gözler yeni kabinede

Gözler yeni kabinede

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Erdoğan kürsüye gelerek yemin etti ve böylece yeni sistem resmen başlamış oldu. Gözler uzun zamandır merak edilen ve 'Yeni kabinede kimler var' sorusunu da beraberinde getiren kabine açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanı'nın saat 21.30'da yeni kabinedeki bakanları açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti ve yeni sistem resmen başlamış oldu.

Erdoğan, yemin töreninin ardından, 'Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur' dedi.

Gözler yeni kabinede

Yemin töreninin ardından Meclis'ten ayrılan Erdoğan, Anıtkabir'de gitti. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Yeni Sisteme Geçiş Töreni'ne katılacak ve bu törenin ardından saat 21.30'da yeni kabineyi açıklayacak.

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