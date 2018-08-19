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Gözaltındaki HDP'li Başkanın cebinden çıkan not şoke etti!

Adıyaman’da mermer ocağının yakılması ve 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktığı iddia edildi

Gözaltındaki HDP'li Başkanın cebinden çıkan not şoke etti!

Adıyaman’da mermer ocağının yakılması ve 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktığı iddia edildi

19 Ağustos 2018 Pazar 15:41
Gözaltındaki HDP'li Başkanın cebinden çıkan not şoke etti!

Adıyaman’da mermer ocağının yakılması ve 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktığı iddia edildi

Geçtiğimiz gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehitolduğu terör olayının ardından güvenlik güçlerioperasyonlarda PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınan HDP Gerber İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in kıyafetinin cebinden bir adet, “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktığı belirtildi. Sorgusunda notun amacı ve nereden geldiği sorularının da yönelttildiği HDP'li Özdemir, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Özdemir'in adliyede işlemleri devam ediyor.

KIZI DÜZENLENEN OPERASYONDA ÖLÜ ELE GEÇİRİLMİŞ

Cebinde not çıktığı iddia edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in kızı Suna Özdemir'in ise PKK'ya katıldığı 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki yapılan operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

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