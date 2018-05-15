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Gözaltına Alınan Pınar Aydınlar Tutuklandı

HDP Parti Meclis Üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

Gözaltına Alınan Pınar Aydınlar Tutuklandı

HDP Parti Meclis Üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

15 Mayıs 2018 Salı 22:59
Gözaltına Alınan Pınar Aydınlar Tutuklandı

Almanya Dönüşü Havaalanında Gözaltına Alınan Pınar Aydınlar Tutuklandı

HDP Parti Meclis Üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

Pınar Aydınlar, HDP milletvekili adayı olarak yürüttüğü çalışmalar sırasında yaptığı konuşmalardan dolayı ceza almıştı. Ünlü sanatçı, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Atatürk Havalananı'nda pasaport kontrolünde gözaltına alındı.

10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

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HDP PM üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, 7 Haziran 2015 seçimlerinde İzmir'de yaptığı seçim konuşmaları sonrasında örgüt propagandası yapmakla suçlanmış ve yargılandığı mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çaptırılmıştı. Bugün, Almanya dönüşü sonrası uçaktan iner inmez gözaltına alınan Aydınlar, Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Pasaportuna el konulan Pınar Aydınlar, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine götürüldü.

ARKADAŞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Aydınlar'ın bir arkadaşı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum, yoldaşım Pınar Aydınlar'la görüştüm, tutuklanmış! Bakırköy'e götürüyorlar! Son söz olarak bana 'Ülkemin zindanlarında faşizme direnerek yatmayı, Arupa'nın süslü sokaklarına özgürce yürümeye tercih ediyorum' dedi" ifadesini kullandı

Son Güncelleme: 15.05.2018 23:04
Anahtar Kelimeler:
TutuklandıPınar Aydınlar
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