"göz Sağlığı İçin Çocuklara Açık Havada Aktivite Yaptırın" Önerisi

ODÜ TIP FAKÜLTESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN BURHANETTİN KAPTI: "AÇIK HAVADA OYUN OYNAYARAK, SPOR YAPARAK, TABLET VE AKILLI TELEFONLARDAN NİSPETEN UZAK GEÇİRİLEN ZAMAN MİYOP OLUŞUM VE İLERLEME RİSKİNDE AZALMA SAĞLAYACAKTIR"

Ordu, 25 Ekim 18 : Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burhanettin Kaptı, açık havada oyun oynayarak, spor yaparak, tablet ve akıllı telefonlardan nispeten uzak geçirilen zamanın miyop oluşum ve ilerleme riskinde azalma sağlayacağını söyledi.

Kaptı, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda çocuklarda akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerin kullanımında artış olduğunu söyledi.

Bu tarz cihazların, günümüzde bebeklerin dahi elinde olduğuna dikkati çeken Kaptı, "Bu yüzden miyop, astigmat ve hipermetrop gibi rahatsızlıklar sıklıkla görülüyor. Bunların içinde en sık görülen refraksiyon bozukluğu ise miyop." ifadelerini kullandı.

Kaptı, teknolojik ürünlerin kullanım süresine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu tarz göz hastalıklardan korunmak için tablet ve akıllı telefonları tamamen ortadan kaldırmak belki çağımızda çok mümkün değil ama en azından kullanım süresini kısıtlayabiliriz. Günde 15-30 dakika gibi bir süreyle sınırlı tutabiliriz." diye konuştu.

Çocukların daha çok oyun parkları ve spora yönlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kaptı, şöyle devam etti:

"Bunun dışında onlarla oturup oyuncaklarla oynayarak beraber vakit geçirebiliriz. Böylelikle tablet ve akıllı telefonlardan da uzak durmalarını sağlayabiliriz. Özellikle açık havada oyunlar tavsiye ediyoruz. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar da söz konusu. Açık havada oyun oynayarak, spor yaparak, tablet ve akıllı telefonlardan nispeten uzak geçirilen zaman miyop oluşum ve ilerleme riskinde azalma sağlayacaktır."

Kaptı, çocuklarda miyop, yetişkinlerde ise kuru göz rahatsızlığının çok fazla görüldüğünü belirterek, özellikle kış aylarında soğuk hava, yaz aylarında ise polenlerin etkisiyle göz kuruluğu ve alerjik rahatsızlıkların sık görüldüğünü, cerrahiye giden en sık göz rahatsızlığının ise katarakt olduğunu kaydetti.

(AA/ÖZ/HA)