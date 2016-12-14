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14 Aralık 2016 Çarşamba 12:27

Google, 2016 Arama Trendlerini Açıkladı

Google'ın 2016 arama trendlerine göre, kişilerde Aleyna Tilki, dizilerde Kiralık Aşk, yemek tariflerinde Trileçe yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı.

Google, 2016 Arama Trendlerini Açıkladı
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FARKLI KATEGORİLERDEN OLUŞAN TREND LİSTELERİNDE KİŞİLERDE "ALEYNA TİLKİ", DİZİLERDE "KİRALIK AŞK", YEMEK TARİFLERİNDE "TRİLEÇE" YÜKSELEN ARAMALARDA İLK SIRALARDA YER ALDI

"NASIL YAPILIR?" SORUSU İSE EN ÇOK "SLİME", "KPSS BAŞVURUSU" VE "TANKA NASIL ÇIKILIR?" KONULARINDA SORULDU

Google'ın 2016 arama trendlerine göre, kişilerde "Aleyna Tilki", dizilerde "Kiralık Aşk", yemek tariflerinde "Trileçe" yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı.

Google, Türkiye ve dünyada en çok aranan kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2016 arama trendleri listesini açıkladı.

Farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Aleyna Tilki, Oya Aydoğan, Mustafa Koç, ilk 3 sırada yer alırken, diğer isimler sırasıyla Tarık Akan, Emre Mor, Muhammed Ali, Koray Avcı, Neslihan Atagül, Barış Arduç ve Kemal Doğulu oldu.

Yükselen genel aramalar ise "EBA-Eğitim Bilişim Ağı", "Pokemon GO", "Darbe", "Altın fiyatları", "Olimpiyatlar", "Avrupa Şampiyonası", "Kısmetse Olur", "Takdir/teşekkür hesaplama", "Dolar kuru", "KPSS başvurusu" şeklinde sıralandı.

Türkiye'de yükselen arama "Yemek tarifleri" kategorisinde liste, "Trileçe", "Mücver", "İstiridye mantarı", "Magnolia", "Lazanya", "Milkshake", "Chia tohumu tatlı", "Farklı kahvaltı", "Mozaik pasta" ve "Biber dolması"ndan oluştu.

Yükselen arama "Diziler" kategorisinde ise listede sırasıyla ,"Kiralık Aşk", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Aşk Laftan Anlamaz", "No: 309", "Kara Sevda", "Tatlı İntikam", "İçerde", "Hayat Şarkısı", "Cesur ve Güzel" ve "Kırgın Çiçekler" yer aldı.

Google'da 2016'da Türkiye'de "Nedir?" sorusuyla aranan ilk beş ifade "Artık yıl", "Güneş tutulması", "Dünya Kadınlar Günü", "OHAL" ve "Saat farkı"; "Nasıl yapılır?" ise "Slime", "KPSS başvurusu", "Tanka nasıl çıkılır?", "Orkide bakımı", "Cirit nasıl oynanır?" ve "Migren tedavisi" konularında soruldu.

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