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Gomis “krallık” için gün sayıyor

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya lider giren Galatasaray'da golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, gol krallığına çok yakın.

Gomis “krallık” için gün sayıyor

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya lider giren Galatasaray'da golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, gol krallığına çok yakın.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
Gomis “krallık” için gün sayıyor

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya lider giren Galatasaray'da golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, gol krallığına çok yakın.


Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 32 maçta 28 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, son haftasına girilen ligde en yakın takipçileri Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın 5, Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'in de 10 gol önünde bulunuyor.


GALATASARAY 16. KEZ GOL KRALI ÇIKARACAK


Bafetimbi Gomis'in yarışı önde bitirmesi durumunda Galatasaray, Süper Lig'de 16. kez gol kralı çıkaracak.  Ligde daha önce 17 ayrı takımdan toplam 41 futbolcu gol krallığı yaşadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, lig tarihinde 15'er kez gol kralı çıkardı.  Galatasaray'da daha önce Metin Oktay 6, FETÖ firarisi Hakan Şükür 3, Tanju Çolak 2, Tarık Hodzic, Milan Baros, Burak Yılmaz ve FETÖ firarisi Arif Erdem de birer kez gol krallığına ulaştı.   Bafetimbi Gomis, sezonu önde bitirmesi durumunda Galatasaray, 4 sezon aradan sonra gol krallı çıkaracak.

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ALEX’İN REKORUNU EGALE ETTİ


Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza'ya ait olan bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti. Fransız futbolcu, son haftada Göztepe ile oynanacak maçta bir gol atması halinde Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak.


Galatasaray'da bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 31 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, Mario Jardel'in rekorunun da bir gol uzağında.  Brezilyalı futbolcu Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.

 


Son Güncelleme: 17.05.2018 17:37
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