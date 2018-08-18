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Gökten turist yağıyor...

AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Antalya’dan Ankara’ya gitmek için Antalya Havalimanına gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gördüğü manzara karşısında, “Gökten turist yağıyor” dedi.

Gökten turist yağıyor...

AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Antalya’dan Ankara’ya gitmek için Antalya Havalimanına gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gördüğü manzara karşısında, “Gökten turist yağıyor” dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:03
Gökten turist yağıyor...

AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Antalya’dan Ankara’ya gitmek için Antalya Havalimanına gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gördüğü manzara karşısında, “Gökten turist yağıyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, beraberinde bulunan heyet ile birlikte dün gece Ankara'ya gitmek üzere Antalya Havalimanına geldi. Burada havalimanında kısa bir gezi yapan Türel, dış hatlar çıkışında gördüğü manzara karşısında mutlu oldu. Sosyal medya hesabından dış hatlar pasaport işlemleri bölümü önünden bir fotoğraf paylaşan Başkan Türel, “Gökten turist yağıyor. Antalya Uluslararası Havalimanı Dış Hatlar Terminalindeki yoğunluğu görüp memnun olduk.” Notunu paylaştı. Türel'in paylaşımı kısa sürede birçok takipçisi tarafından paylaşıldı.

Bayramda yüzde 100 doluluğa ulaştı

Öte yandan turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 64 bine ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış oldu. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyon 209 bin olan turist sayısı, bu yıl 1 milyon 854 bin artmış oldu. Artış oranı ise yüzde 30. Diğer taraftan Antalya, yerli-yabancı 1 milyonun üzerinde turist ağırlayacak. Yurtdışı turizmde bu yıl tarihinin en iyi dönemini yaşayan Antalya'da, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar pansiyonlardan beş yıldızlı otellere tüm tatil yöreleri yüzde 100 doluluğa ulaştı. Turizm sezonunun en pik yaptığı bir dönemde olduklarını belirten Vali Münir Karaloğlu , buna ilaveten iç turizmde de 9 günlük bayram tatiliyle ciddi yoğunluk yaşanacağını aktardı.

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