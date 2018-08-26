banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
CTP'DEKİ KAVGA NE?
CTP'DEKİ KAVGA NE?
Mustafa Cengiz Hayatını Kaybetti!
Son Dakika
Lefkoşa'da ani ölüm...
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Gökçe Bahadır ve Yunan sevgilisinin ilk fotoğrafı

Gökçe Bahadır ve Yunan sevgilisinin ilk fotoğrafıGökçe Bahadır, Yunan sevgilisi Yiannis Magkos ile Marmaris’te bir partide çılgınca eğlendi.

Gökçe Bahadır ve Yunan sevgilisinin ilk fotoğrafı

Gökçe Bahadır ve Yunan sevgilisinin ilk fotoğrafıGökçe Bahadır, Yunan sevgilisi Yiannis Magkos ile Marmaris’te bir partide çılgınca eğlendi.

26 Ağustos 2018 Pazar 21:47
Gökçe Bahadır ve Yunan sevgilisinin ilk fotoğrafı

Gökçe Bahadır ve Yunan sevgilisinin ilk fotoğrafıGökçe Bahadır, Yunan sevgilisi Yiannis Magkos ile Marmaris’te bir partide çılgınca eğlendi.

Efe Duru ile ilişkisi bittikten sonra kalbini bir süre aşka kapatan Gökçe Bahadır cephesinde yeni gelişme.

Adı bir süredir Yunan Yiannis Magkos ile anılan oyuncunun, Marmaris'te verilen bir partide sevgilisiyle eğlenirken çekilen fotoğraflarına Günaydın ulaştı.

MANOS'UN OĞLU

Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü restoranı Manos’un sahibi olan Mano Magkos’un oğlu... Yiannis Magkos, 20 yılı aşkın süredir Simi adasında hizmet veren, bugüne kadar birçok ünlü ismi misafir eden Manos adlı restoranın D Maris şubesinden sorumlu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan Koyun Geçirme Yarışması yapıldı
Sudan Koyun Geçirme Yarışması yapıldı
Yük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı: 1 yaralı
Yük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı: 1 yaralı
Erdoğan: Mesele Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesidir
Erdoğan: Mesele Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesidir
Kasklı sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü
Kasklı sürücü yaralandı, kasksız arkadaşı öldü
Kaldırımda oturur vaziyette ölü bulundu
Kaldırımda oturur vaziyette ölü bulundu
Bayram ikramiyeleri ve yüzde 9.17 maaş zammı ile sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta
Bayram ikramiyeleri ve yüzde 9.17 maaş zammı ile sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta
Aleyna Tilki 100 bin TL'lik teklifi reddetti!
Aleyna Tilki 100 bin TL'lik teklifi reddetti!
Kazak turizmci otomobilde ölü bulundu
Kazak turizmci otomobilde ölü bulundu
Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 4 ölü
Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 4 ölü
Marco Fabian Fenerbahçe için İstanbul'da
Marco Fabian Fenerbahçe için İstanbul'da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim