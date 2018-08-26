Gökçe Bahadır ve Yunan sevgilisinin ilk fotoğrafı

Gökçe Bahadır ve Yunan sevgilisinin ilk fotoğrafıGökçe Bahadır, Yunan sevgilisi Yiannis Magkos ile Marmaris’te bir partide çılgınca eğlendi.

Efe Duru ile ilişkisi bittikten sonra kalbini bir süre aşka kapatan Gökçe Bahadır cephesinde yeni gelişme.

Adı bir süredir Yunan Yiannis Magkos ile anılan oyuncunun, Marmaris'te verilen bir partide sevgilisiyle eğlenirken çekilen fotoğraflarına Günaydın ulaştı.

MANOS'UN OĞLU

Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü restoranı Manos’un sahibi olan Mano Magkos’un oğlu... Yiannis Magkos, 20 yılı aşkın süredir Simi adasında hizmet veren, bugüne kadar birçok ünlü ismi misafir eden Manos adlı restoranın D Maris şubesinden sorumlu.